У здания «Форума» собираются сторонники Алмазбека Атамбаева

У здания «Форума» собираются на митинг сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

По предварительным данным, на месте находятся более 500 человек. Собравшиеся развернули флаги СДПК. Митинг пройдет под лозунгом «Президента в отставку». Ожидается выступление Алмазбека Атамбаева.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция при модернизации ТЭЦ.