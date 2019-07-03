Митинг в поддержку Атамбаева. Большинство читателей 24.kg готовы пойти на акцию

Сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева сегодня собираются провести митинг в его поддержку. По данным народного штаба против беззакония, акция пройдет в Бишкеке у здания «Форума».

Сам Алмазбек Атамбаев заявил о готовности выйти на митинг со своими сторонниками. Сейчас сторонники бывшего президента уже направляются в Бишкеке из села Кой-Таш.

24.kg в преддверии акции протеста провело опрос среди читателей. Большинство из них (32 процента) заявили, что обязательно пойдут на митинг. Еще 24 процента читателей считают митинг провокацией, 16 процентов отметили, что на митинги ходят только бездельники. При этом 8 процентов голосовавших не определились со своей позицией, а 6 процентов предложили провести антиатамбаевские митинги.