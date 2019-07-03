16:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Митинг в поддержку Атамбаева. Большинство читателей 24.kg готовы пойти на акцию

Сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева сегодня собираются провести митинг в его поддержку. По данным народного штаба против беззакония, акция пройдет в Бишкеке у здания «Форума».

Сам Алмазбек Атамбаев заявил о готовности выйти на митинг со своими сторонниками. Сейчас сторонники бывшего президента уже направляются в Бишкеке из села Кой-Таш.

24.kg в преддверии акции протеста провело опрос среди читателей. Большинство из них (32 процента) заявили, что обязательно пойдут на митинг. Еще 24 процента читателей считают митинг провокацией, 16 процентов отметили, что на митинги ходят только бездельники. При этом 8 процентов голосовавших не определились со своей позицией, а 6 процентов предложили провести антиатамбаевские митинги.
Ссылка:
просмотров: 2330
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле жители села Пристань требуют демонтировать скотомогильник
Видео митингов в Нур-Султане опубликовало МВД Казахстана
Митинги в Казахстане связали с запрещенной организацией Мухтара Аблязова
Временное ограничение на проведение митингов ввели в Бишкеке
Скандал в Новопавловской школе. Родители снова вышли на митинг
Цифра дня. 136 митингов прошли в Кыргызстане с начала 2019 года
Митинг против добычи урана. Дуйшенбека Зилалиева требуют привлечь к ответу
Партия зеленых проводит очередной митинг против добычи урана
Митинг против добычи урана. Собравшиеся не захотели слушать Равшана Жээнбекова
Митинг против добычи урана завершился в Бишкеке
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе