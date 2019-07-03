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Общество

Спикер рассказал, почему депутат по прозвищу Чемпион стал замглавы комитета

Связь депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева с инцидентом в Токмаке осталась на уровне сплетен. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил спикер Дастанбек Джумабеков.

Он отметил, что каждый нардеп имеет право быть избранным членом и главой комитета.

«Список кандидатов партий проверяется в ЦИК по всем требованиям. Если он прошел выборы и получил мандат, значит, у него такие же права, как и у других коллег. Поэтому Урмат Самаев, как и другие депутаты, имеет право стать заместителем председателя комитета. А то, что его имя связывали с инцидентом в Токмаке, осталось на уровне слухов. А ведь сам там не участвовал», — сказал Дастанбек Джумабеков.
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Дословно. Спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков
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