Спикер рассказал, почему депутат по прозвищу Чемпион стал замглавы комитета

Связь депутата Жогорку Кенеша Урмата Самаева с инцидентом в Токмаке осталась на уровне сплетен. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил спикер Дастанбек Джумабеков.

Он отметил, что каждый нардеп имеет право быть избранным членом и главой комитета.

«Список кандидатов партий проверяется в ЦИК по всем требованиям. Если он прошел выборы и получил мандат, значит, у него такие же права, как и у других коллег. Поэтому Урмат Самаев, как и другие депутаты, имеет право стать заместителем председателя комитета. А то, что его имя связывали с инцидентом в Токмаке, осталось на уровне слухов. А ведь сам там не участвовал», — сказал Дастанбек Джумабеков.