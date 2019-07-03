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Общество

В Бишкеке на улицах Салиевой и Курманджан Датки будет затруднено движение

В Бишкеке до 25 июля будет затруднено движение по улицам Салиевой и Курманджан Датки. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, ОсОО «ЭлдикБи» будет прокладывать тепловую и водопроводную сети.

Проезд будет затруднен на участке улицы Салиевой между улицами Курманджан Датки и Западной и на отрезке улицы Курманджан Датки между Ялтинской и Салиевой.

«После завершения работ дорожное покрытие и другие элементы благоустройства будут восстановлены за счет подрядчика», — отметили в муниципалитете.

В мэрии приносят извинения за доставленные неудобства и рассчитывают на понимание жителей близлежащих домов, а также просят заранее планировать свой маршрут.
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