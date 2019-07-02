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Общество

Атамбаев заявил о поддержке молодежного крыла «РАЖ». В партии опровергают

Сегодня бывший президент Алмазбек Атамбаев в очередной раз вышел к своим сторонникам, поселившимся в его резиденции в селе Кой-Таш.

Отвечая на вопросы журналистов, Алмазбек Атамбаев заявил, что рад поддержке молодежного крыла партии «Республика — Ата Журт». Однако с самим лидером партии Омурбеком Бабановым он пока не связывался. В народном штабе утверждают, что с готовностью поддержать бывшего главу государства выступил председатель молодежного крыла партии «РАЖ» Азамат Баяманов.

Однако на официальной странице «Республики» опубликовано сообщение о том, что партия не имеет никакого отношения к запланированному на завтра митингу. А заявление Азамата Баяманова назвали его «личной позицией, которая не имеет отношения к позиции партии и ее молодежного крыла».

Ранее, напомним, в штабе утверждали, что в Кой-Таш приехала тетя Омурбека Бабанова Сурия Кадырова. Но, как выяснилось, женщина оказалась самозванкой. Старшая сестра экс-кандидата в президенты Бакен Бабанова выступила в СМИ и заявила, что Сурия Кадырова никакого отношения к их семье не имеет.

Завтра Алмазбек Атамбаев и его сторонники проведут митинг у «Форума» с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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