Во Франции появились граффити с изображением девушки-кыргызки

Во французском городе Сан Брие, в регионе Бретань на берегу Ламанша появились масштабные граффити с изображением девушки в кыргызской национальной одежде. Об этом сообщает арт-группа Basicolors.

Уточняется, что граффити размером 100 квадратных метров создали художники арт-группы в рамках международного стрит-арт фестиваля JUST DO PAINT.

«В фестивале приняли участие более 30 художников из Франции, Италии, Германии, Южной Америки, Малайзии и Кыргызстана. В течение недели художники разрисовали ряд многоэтажных строений, создали несколько арт-инсталляций в центре города. В рамках мероприятия проведены выставки современного искусства, мастер-классы для начинающих художников и концерты с участием представителей французской хип-хоп сцены. Целью фестиваля является привлечение внимания к городу Сан Брие. По итогам двух фестивалей в городе создана масштабная галерея уличного искусства под открытым небом с граффити стенами размера XXL», — указывается в сообщении.