В Москве задержана гражданка Кыргызстана, подозреваемая в мошенничестве

В Москве при участии сотрудников представительства МВД КР в РФ установлено местонахождение женщины, разыскиваемой за крупное мошенничество.

Уточняется, что 43-летняя уроженка Сузакского района Джалал-Абадской области находилась в розыске с 2012 по 2014 год. Войдя в доверие к гражданам обманным путем, под предлогом открытия рентабельного бизнеса с хорошей прибылью, она брала деньги и машины, после чего исчезала.

По данным следствия, причиненный только одному гражданину Кыргызстана ущерб оценивается в более чем 5 миллионов 150 тысяч сомов.

Проработан вопрос по отправлению разыскиваемой гражданки на территорию Кыргызстана для привлечения к уголовной ответственности.