На бурого медведя и марала впервые в КР установили спутниковые ошейники

Впервые в Кыргызстане установили спутниковые ошейники на бурого медведя и марала. Об этом сообщило Государственное агентство окружающей среды и лесного хозяйства.

По его данным, в Нарынском государственном природном заповеднике ровно два месяца назад установили спутниковые ошейники на бурого медведя и марала.

Медведю возрастом 6-7 лет дали кличку Илимбек. За два месяца он уже четыре раза переплывал реку Нарын. Подходил к ближайшему селу на один километр, далее уходил в соседний Ат-Башинский район, побывал в сыртовой зоне Улан. В настоящее время вернулся на территорию Нарынского заповедника. За два месяца Илимбек прошел 673 километра, максимальная скорость была зафиксирована 54,8 километра в час.

По предположению сотрудников агентства, медведь убегал или охотился за жертвой.

«Необходимо отметить, что впервые из стран Центральной Азии спутниковые ошейники на бурого медведя и марала установлены в Кыргызстане и впервые научные сотрудники Академии наук КР начали изучать и проводить научные исследования кормовой базы и миграции Тянь-Шанского бурого медведя», — заявляет ГАООСи Х.

Нарынский государственный природный заповедник организован в 1983 году в целях сохранения типичных, уникальных природных комплексов Центрального Тянь-Шаня и увеличения численности редких исчезающих видов диких животных и растений.