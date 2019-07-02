19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На бурого медведя и марала впервые в КР установили спутниковые ошейники

Впервые в Кыргызстане установили спутниковые ошейники на бурого медведя и марала. Об этом сообщило Государственное агентство окружающей среды и лесного хозяйства.

По его данным, в Нарынском государственном природном заповеднике ровно два месяца назад установили спутниковые ошейники на бурого медведя и марала.

Медведю возрастом 6-7 лет дали кличку Илимбек. За два месяца он уже четыре раза переплывал реку Нарын. Подходил к ближайшему селу на один километр, далее уходил в соседний Ат-Башинский район, побывал в сыртовой зоне Улан. В настоящее время вернулся на территорию Нарынского заповедника. За два месяца Илимбек прошел 673 километра, максимальная скорость была зафиксирована 54,8 километра в час.

По предположению сотрудников агентства, медведь убегал или охотился за жертвой.

«Необходимо отметить, что впервые из стран Центральной Азии спутниковые ошейники на бурого медведя и марала установлены в Кыргызстане и впервые научные сотрудники Академии наук КР начали изучать и проводить научные исследования кормовой базы и миграции Тянь-Шанского бурого медведя», — заявляет ГАООСи Х.

Нарынский государственный природный заповедник организован в 1983 году в целях сохранения типичных, уникальных природных комплексов Центрального Тянь-Шаня и увеличения численности редких исчезающих видов диких животных и растений.
Ссылка:
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Два медведя устроили жесткую разборку прямо во дворе дома в Нью-Джерси
Госагентство охраны окружающей среды не согласно с обвинениями Совбеза
В ГАООС и ЛХ выявили массу нарушений. Совбез рекомендует уволить руководство
В Индии медведь напал на лесничего на глазах у десятков людей
Воспарили над Бишкеком. Государственные экологи показали, зачем им дорогой дрон
Медведь наведался в полицейский участок в США и напугал офицеров
Старый медведь упал в канал, его спасли с помощью экскаватора
Месть косолапого. Медведь в лесу разгромил автомобиль охотников
Медведю понравилось отдыхать в гамаке
Защита леса. В агентстве охраны окружающей среды рассказали, как помогают жители
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!
У&nbsp;SUPER.KG очередной миллион! У SUPER.KG очередной миллион!
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года