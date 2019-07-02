«Группа Х». Депутат предлагает снизить тариф на свет для мечетей и церквей

Депутат парламента Марлен Маматалиев предлагает создать новую группу потребителей электроэнергии и назвать ее «Х».

Читайте по теме ГАРТЭК считает неправильным снижать тариф на электричество мечетям и церквям

По его словам, надо принять новый законопроект, уравнивающий население и государственные школы, детские сады, ясли, а также религиозные учреждения в оплате тарифов за использованную электроэнергию. «Государственная поддержка школ и детских садов в виде финансирования из бюджета также идет на оплату коммунальных услуг. Поэтому я предлагаю применить для таких социальных учреждений и простых абонентов одну тарифную сетку. Так мы сможем сэкономить бюджетные средства», — считает Марлен Маматалиев.

Однако такая практика это лишь перевод средств «из одного кармана в другой», и зачастую деньги возвращаются в казну не в полной мере. Поскольку имеются задолженности, технические потери, хищения. Марлен Маматалиев

Он добавил, что если говорить о религиозных учреждениях (церкви, мечети), то они не осуществляют какую-либо коммерческую деятельность, не финансируются из государственного бюджета и не имеют постоянного источника дохода. «Они функционируют за счет средств прихожан. Столь важный институт гражданского общества не должен оставаться без внимания государства. Поэтому я и говорю о создании новой группы потребителей — «Группа Х». В нее следует включить государственные и муниципальные школы, детские сады и ясли, учреждения религиозного культа (мечети, церкви)», — пояснил Марлен Маматалиев.

В настоящее время религиозные учреждения, а также некоторые детские дома и интернаты платят за свет как небытовые потребители — по 2,24 сома за киловатт-час.