19:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

«Группа Х». Депутат предлагает снизить тариф на свет для мечетей и церквей

Депутат парламента Марлен Маматалиев предлагает создать новую группу потребителей электроэнергии и назвать ее «Х».

Читайте по теме
ГАРТЭК считает неправильным снижать тариф на электричество мечетям и церквям

По его словам, надо принять новый законопроект, уравнивающий население и государственные школы, детские сады, ясли, а также религиозные учреждения в оплате тарифов за использованную электроэнергию. «Государственная поддержка школ и детских садов в виде финансирования из бюджета также идет на оплату коммунальных услуг. Поэтому я предлагаю применить для таких социальных учреждений и простых абонентов одну тарифную сетку. Так мы сможем сэкономить бюджетные средства», — считает Марлен Маматалиев.

Однако такая практика это лишь перевод средств «из одного кармана в другой», и зачастую деньги возвращаются в казну не в полной мере. Поскольку имеются задолженности, технические потери, хищения.

Марлен Маматалиев

Он добавил, что если говорить о религиозных учреждениях (церкви, мечети), то они не осуществляют какую-либо коммерческую деятельность, не финансируются из государственного бюджета и не имеют постоянного источника дохода. «Они функционируют за счет средств прихожан. Столь важный институт гражданского общества не должен оставаться без внимания государства. Поэтому я и говорю о создании новой группы потребителей — «Группа Х». В нее следует включить государственные и муниципальные школы, детские сады и ясли, учреждения религиозного культа (мечети, церкви)», — пояснил Марлен Маматалиев.

В настоящее время религиозные учреждения, а также некоторые детские дома и интернаты платят за свет как небытовые потребители — по 2,24 сома за киловатт-час.

Ссылка:
просмотров: 159
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль
Как устанавливаются тарифы на электричество, рассказали в ГАРТЭК
Смешные тарифы для перепродавцов электроэнергии. Как на нас наживаются
Частные энергокомпании извлекают прибыль. «Электрические станции» субсидируют
Повышения тарифов на свет и тепло не будет, обещает правительство Кыргызстана
Тарифную реформу в энергосекторе обещает правительство Кыргызстана
Правительство Кыргызстана не рассматривает повышение тарифов на свет и тепло
В Бишкеке просят снизить тарифы на электроэнергию для ФОК «Газпром»
Расходы Энергохолдинга заложены в тариф на свет и тепло
Тарифы на свет и тепло в Кыргызстане останутся прежними. Временно
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!
У&nbsp;SUPER.KG очередной миллион! У SUPER.KG очередной миллион!
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года