3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — улица Линейная, 26, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, 315, Алты-Тутун, Чортекова, Кара-Коо, Иманкулова) отрезки улиц М.Ганди, Окрайной, улица Бейшеналиевой, 29;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Горького, Дордой, Тоголок Молдо, Васильева, переулок Джольский;
- 9.30-18.00 — отрезки улиц Щусева, Васильева, Тыныстанова, Маяковского, Кольбаева, Матросова, Суванбердиева, Минина, Горького, Оренбургской, Кулатова, проспекта Айтматова, переулок Елецкий жилмассивы «Учкун-2», «Учкун», «Ак-Тилек»;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Курманжан Датки, Славянской, Куликовской, Волховская;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Восточная, «Манас айылы»);
- 14.00–17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Оберон).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Токтогула, Чернышевского, Советская, Пушкина), Васильевка, Беш-Кунгей (улицы Таранчиева, Школьная, Проектируемая, Сарбагыш), Кок-Джар (улицы Кок-Джарская), Полевое, Восток, Садовое, Аламедин;
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Мельничная, Карагачевая, Труда), Кызыл-Туу (улицы Бекнияз у. И.), Новопавловка (улицы Репина, Школьная), Джаны-Джер (улицы Пионерская, Фрунзе, Северная, Западная), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилова (улицы Линейная), Военно-Антоновка (улица Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Западная, кошары);
- 8.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Жуковского, Кутузова, Мичурина, Гоголя, Куйбышева), ВСК имени Крупской, Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, 164, Токомбаева);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Эшпая, Чкалова), Интернациональное (улица Лермонтова), Таш-Башат;
Панфиловский РЭС
- 8.00-17.00 город Каинды (улицы Юбилейная, Мира, Комсомольская, Ленина, Фрунзе, Первомайская, Лермонтова, Пролетарская);
- 9.00-17.00 — село Чалдыбар.
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — село Тогуз-Булак, Темировка, Ак-Терек, Жаргылчак.
- 9.00-18.00 — город Балыкчи (улицы Лесная, Спортивная, Иссык-Кульская), село Сары-Камыш.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — город Ош (улицы Алымкулова, Бекмуратова, Мамытова, Карашева, 1-14-я улицы в районе резиденции.