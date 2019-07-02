19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-17.00 — улица Линейная, 26, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, 315, Алты-Тутун, Чортекова, Кара-Коо, Иманкулова) отрезки улиц М.Ганди, Окрайной, улица Бейшеналиевой, 29;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Горького, Дордой, Тоголок Молдо, Васильева, переулок Джольский;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Щусева, Васильева, Тыныстанова, Маяковского, Кольбаева, Матросова, Суванбердиева, Минина, Горького, Оренбургской, Кулатова, проспекта Айтматова, переулок Елецкий жилмассивы «Учкун-2», «Учкун», «Ак-Тилек»;
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Курманжан Датки, Славянской, Куликовской, Волховская;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Восточная, «Манас айылы»);
  • 14.00–17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Оберон).

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Токтогула, Чернышевского, Советская, Пушкина), Васильевка, Беш-Кунгей (улицы Таранчиева, Школьная, Проектируемая, Сарбагыш), Кок-Джар (улицы Кок-Джарская), Полевое, Восток, Садовое, Аламедин;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Мельничная, Карагачевая, Труда), Кызыл-Туу (улицы Бекнияз у. И.), Новопавловка (улицы Репина, Школьная), Джаны-Джер (улицы Пионерская, Фрунзе, Северная, Западная), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилова (улицы Линейная), Военно-Антоновка (улица Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Западная, кошары);
  • 8.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Жуковского, Кутузова, Мичурина, Гоголя, Куйбышева), ВСК имени Крупской, Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, 164, Токомбаева);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Эшпая, Чкалова), Интернациональное (улица Лермонтова), Таш-Башат;

Панфиловский РЭС

  • 8.00-17.00 город Каинды (улицы Юбилейная, Мира, Комсомольская, Ленина, Фрунзе, Первомайская, Лермонтова, Пролетарская);
  • 9.00-17.00 — село Чалдыбар.

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — село Тогуз-Булак, Темировка, Ак-Терек, Жаргылчак.
  • 9.00-18.00 — город Балыкчи (улицы Лесная, Спортивная, Иссык-Кульская), село Сары-Камыш.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — город Ош (улицы Алымкулова, Бекмуратова, Мамытова, Карашева, 1-14-я улицы в районе резиденции.
Ссылка:
просмотров: 348
Версия для печати
Материалы по теме
2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 июля: где в регионах отключат свет
29 июня: где в регионах отключат свет
28 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
26 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 июня: где в регионах отключат свет
22 июня: где в регионах отключат свет
Популярные новости
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Алмазбек Атамбаев об&nbsp;аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банк&raquo; объединяются. Что изменится в&nbsp;финансовом секторе «Бакай Банк» и «БТА Банк» объединяются. Что изменится в финансовом секторе
Бишкекчане о&nbsp;концерте &laquo;ДДТ&raquo;: Ностальгично! Музыкально! Душевно! Бишкекчане о концерте «ДДТ»: Ностальгично! Музыкально! Душевно!
У&nbsp;SUPER.KG очередной миллион! У SUPER.KG очередной миллион!
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; признали лучшим налогоплательщиком года ОАО «Международный аэропорт «Манас» признали лучшим налогоплательщиком года