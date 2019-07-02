3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — улица Линейная, 26, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, 315, Алты-Тутун, Чортекова, Кара-Коо, Иманкулова) отрезки улиц М.Ганди, Окрайной, улица Бейшеналиевой, 29;

9.30-14.00 — отрезки улиц Горького, Дордой, Тоголок Молдо, Васильева, переулок Джольский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Щусева, Васильева, Тыныстанова, Маяковского, Кольбаева, Матросова, Суванбердиева, Минина, Горького, Оренбургской, Кулатова, проспекта Айтматова, переулок Елецкий жилмассивы «Учкун-2», «Учкун», «Ак-Тилек»;

9.30-19.00 — отрезки улиц Курманжан Датки, Славянской, Куликовской, Волховская;

9.00-18.00 — жилмассив «Киргизия» (улицы Восточная, «Манас айылы»);

14.00–17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Оберон).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Токтогула, Чернышевского, Советская, Пушкина), Васильевка, Беш-Кунгей (улицы Таранчиева, Школьная, Проектируемая, Сарбагыш), Кок-Джар (улицы Кок-Джарская), Полевое, Восток, Садовое, Аламедин;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Мельничная, Карагачевая, Труда), Кызыл-Туу (улицы Бекнияз у. И.), Новопавловка (улицы Репина, Школьная), Джаны-Джер (улицы Пионерская, Фрунзе, Северная, Западная), Национальное (улицы Московская, Садовая, Новая, Ключевая-1, Ключевая-2), Панфилова (улицы Линейная), Военно-Антоновка (улица Степная, Северная, Полярная), Фрунзе (улицы Восточная, Фрунзенская, Западная, кошары);

8.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо»;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Суу (улицы Жуковского, Кутузова, Мичурина, Гоголя, Куйбышева), ВСК имени Крупской, Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, 164, Токомбаева);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улица Партизанская);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Эшпая, Чкалова), Интернациональное (улица Лермонтова), Таш-Башат;

Панфиловский РЭС

8.00-17.00 город Каинды (улицы Юбилейная, Мира, Комсомольская, Ленина, Фрунзе, Первомайская, Лермонтова, Пролетарская);

9.00-17.00 — село Чалдыбар.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — село Тогуз-Булак, Темировка, Ак-Терек, Жаргылчак.

9.00-18.00 — город Балыкчи (улицы Лесная, Спортивная, Иссык-Кульская), село Сары-Камыш.

4 Ошская область