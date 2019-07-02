Дети Текебаева провели собственное расследование и обратились к президенту

Дети осужденного за коррупцию лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева обратились к президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Ай-Данэк и Амантур Текебаевы провели собственное расследование. По их словам, они убедились в невиновности отца и в том, что все обвинения несостоятельны, приговор вынесен незаконно. Результаты своего расследования они продемонстрировали в видеоролике.

Авторы проекта рассказали, что опирались в своем расследовании на доказательства, добытые адвокатами Омурбека Текебаева. В частности, на табуляграмму телефонных звонков Алексея Модина (наряду с Леонидом Маевским главный свидетель обвинения. — Прим. 24.kg), сделанную 13 мая 2010 года. В этот день, по словам Маевского и самого Модина, они встречались с Омурбеком Текебаевым и экс-главой МЧС Дуйшенкулом Чотоновым в этногородке «Супара», где вели переговоры о передаче взятки в размере $1 миллион за контрольный пакет ЗАО «Альфа Телеком». Но, судя по распечатке телефонных переговоров, Алексей Модин находился в центре Бишкека, а не в «Супаре», которая расположена за чертой города.

Напомним, что Верховный суд 16 июля пересмотрит уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбека Текебаева госпитализировали в Национальный центр кардиологии и терапии (НЦКиТ) для коррекции лечения и обследования.

В 2018-м у Омурбека Текебаева диагностировали стенокардию, атеросклероз аорты и коронарных сосудов, гипертоническую болезнь II степени очень высокого риска, узловой зоб и эутиреоз.

Напомним, что Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.