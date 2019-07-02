Массовое отравление в Токмаке. Число пострадавших увеличилось до 85 человек

В больницы страны после тоя в Токмаке с пищевым отравлением обратилось уже 85 человек. Информацию об этом подтвердили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
территориальную больницу Токмака обратилось 38 человек, госпитализировано 6. В инфекционное отделение Кочкорской территориальной больницы госпитализировано 16 больных. В Республиканскую клиническую инфекционную больницу обратился 31 человек, 9 госпитализировано, в том числе 1 ребенок.
«Состояние у всех средней тяжести. Проводится эпидрасследование. Взяты пробы еды и смывы. Также продолжается выявление больных в других больницах», — сообщили в пресс-центре.
Напомним, что массовое отравление произошло 29 июня на тое в одном из ресторанов Токмака.