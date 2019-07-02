Более 1,7 тысячи объектов снесли в Бишкеке

В Бишкеке с января снесли 1 тысячу 744 объекта. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил начальник управления землепользования и строительства Талант Иманакун уулу.

По его словам, в результате демонтажа освобождена муниципальная земля общей площадью 53 тысячи 442,2 квадратных метра.

«Из общего количества демонтированных строений 679 объектов облегченного типа и 121 капитальное строение. Также демонтированы 944 рекламные конструкции, с должников-арендаторов земли взыскано 5​ миллионов 70 тысяч​ 365 сомов, погашена дебиторская задолженность на сумму 100 тысяч сомов. В рамках работы комиссии по проведению инвентаризации обследовано 3 тысячи 165 объектов», — отметил Талант Иманакун уулу.

Кроме того, на совещании рассмотрели вопрос строительства нового парка на пересечении улиц А.Масалиева и Токтоналиева. Проектная и разрешительная документация подготовлена в полном объеме. Бишкекзеленхоз произвел санобрезку деревьев, очистил ирригацию, завез грунт и ​построил поливочную систему. Бишкексвет установит 210 торшерных стоек и 225 светодиодных светильников.

Перед рассмотрением основных вопросов совещания мэр Бишкека Азиз Суракматов обратил внимание на коррупционные схемы, которые сложились годами и выявляются в системе образования Октябрьского района, и попросил акима навести порядок.

