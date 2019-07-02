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Общество

Самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира назвали эксперты

Британский онлайн-сервис авиационной статистики OAG назвал самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты. Полный рейтинг опубликован на официальном сайте OAG.

На первом месте в рейтинге авиакомпаний с наименьшим количеством задержанных рейсов оказалась национальная индонезийская Garuda Indonesia. По данным OAG, 91,6 процента рейсов Garuda с июня 2018-го по май 2019 года прошли без задержек.

Вторую позицию занял перевозчик Fuji Dream Airlines (90,5 процента пунктуальных перелетов), а на третье место попали панамские авиалинии Copa Airlines (90,1 процента).

Кроме того, в список самых пунктуальных авиакомпаний вошли Hawaiian Airlines, AirDo, Bangkok Airways, Binter Canarias, Uni Airways, All Nippon Airways и российский «Аэрофлот». На последнем месте оказался филиппинский лоукостер Cebu Pacific Air (самолеты авиакомпании улетают вовремя только в 56 процентах случаев).

Лидирующим в рейтинге аэропортов, где реже всего случались задержки, стал «Хило» в штате Гавайи (США). В рейтинг топ-5 также вошли международный аэропорт Минска, международный аэропорт «Тюбу» в Японии, панамский аэропорт «Токумен» и японский аэропорт «Ханамаки», расположенный в одноименном городе.
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