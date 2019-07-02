Контрабанда ГСМ. ГКНБ восстановил ущерб в 6,5 миллиона сомов

В рамках досудебного производства по факту организации контрабандного канала ввоза ГСМ в Кыргызстан из Казахстана со стороны ОсОО «П.П.К.» возмещен ущерб государству в 6 миллионов 543 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что деньги перечислены на специальный депозитный счет.

«Ранее Антикоррупционная служба выявила канал контрабандного ввоза ГСМ в КР из Казахстана. Контрабанду перевозили железнодорожным путем под видом компонентов сырья газового конденсата в обход обязательных налоговых платежей. На территории нефтебазы «Кара-Арча» и железнодорожной станции «Кант» задержаны пять вагонов-цистерн с ГСМ, незаконно завезенных в республику», — добавили в ведомстве.