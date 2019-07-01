21:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Алмазбек Атамбаев: Я никогда не уеду из Кыргызстана

Сегодня бывший президент Алмазбек Атамбаев в очередной раз заявил, что никуда не собирается уезжать из Кыргызстана.

По его словам, в последние месяцы власть откровенно пыталась выдавить его из страны, несмотря на это, он не собирается покидать пределы КР.

«Это моя земля, моя Родина, я из Кыргызстана никогда и никуда не уеду. Никогда», — сказал Алмазбек Атамбаев.

На вопрос журналиста, ведет ли власть какие-либо переговоры с ним, Алмазбек Атамбаев ответил, что время переговоров вышло.

Бывший президент также заявил, что Кыргызстан никогда не станет чьей-то провинцией.

«Глупые вещи озвучивались в 2010 году, когда хотели объявить южный Кыргызстан. Этого нельзя допускать. Я рад, что среди моих сторонников есть люди из Баткена, Оша, Таласа, Нарына — со всех регионов», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
Ссылка:
просмотров: 80
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев: К власти должны прийти молодые люди
Алмазбек Атамбаев считает, что Роза Отунбаева не сама написала свое заявление
Не хочу никаких должностей. Очередное заявление Алмазбека Атамбаева
Священнослужитель Абдишукур Нарматов объяснил, зачем ездил в дом Атамбаева
Алмазбек Атамбаев готов ответить за то, что привел Сооронбая Жээнбекова к власти
Сторонники Алмазбека Атамбаева выйдут на митинг в его поддержку 3 июля
Алмазбек Атамбаев не боится за безопасность своих сторонников
Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева
Алмазбек Атамбаев рассказал, на чьи деньги построил дом в Госрезиденции
Алмазбек Атамбаев об аресте серого кардинала судебной системы Манаса Арабаева
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Кой-Таше. Что сейчас происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»
Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом магазине O!Store Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
&laquo;Умные лекарства&raquo; не&nbsp;только продлевают жизнь, но&nbsp;и&nbsp;повышают ее&nbsp;качество «Умные лекарства» не только продлевают жизнь, но и повышают ее качество