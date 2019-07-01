Алмазбек Атамбаев: Я никогда не уеду из Кыргызстана

Сегодня бывший президент Алмазбек Атамбаев в очередной раз заявил, что никуда не собирается уезжать из Кыргызстана.

По его словам, в последние месяцы власть откровенно пыталась выдавить его из страны, несмотря на это, он не собирается покидать пределы КР.

«Это моя земля, моя Родина, я из Кыргызстана никогда и никуда не уеду. Никогда», — сказал Алмазбек Атамбаев.

На вопрос журналиста, ведет ли власть какие-либо переговоры с ним, Алмазбек Атамбаев ответил, что время переговоров вышло.

Бывший президент также заявил, что Кыргызстан никогда не станет чьей-то провинцией.

«Глупые вещи озвучивались в 2010 году, когда хотели объявить южный Кыргызстан. Этого нельзя допускать. Я рад, что среди моих сторонников есть люди из Баткена, Оша, Таласа, Нарына — со всех регионов», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.