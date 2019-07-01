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Общество

Алмазбек Атамбаев: К власти должны прийти молодые люди

К власти должны прийти молодые люди с незапятнанной репутацией. Об этом журналистам заявил бывший президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, нынешняя парламентская «элита» должна уйти, прийти новые лица.

«Мне власть не нужна, я насытился ей, слава богу. Сейчас во власть должны прийти молодые выходцы из народа. Без разницы, кто это будет — Сапар Исаков или кто-то другой. Если придет новое поколение с новым мышлением, то и Кыргызстан будет другим», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что при нем никому никаких распоряжений о том, чтобы кого-нибудь посадить в тюрьму, не отдавалось.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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