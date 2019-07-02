В Бишкеке фонари на бульваре Эркиндик установят до конца июля

Фонари на бульваре Эркиндик установят до конца июля. Об этом 24.kg сообщил советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова.

Читайте по теме На бульваре Эркиндик нет освещения

—

«На бульваре проводится большая модернизация. Работы на три недели приостанавливали на время проведения саммита ШОС в целях безопасности»,отметила она.

Гуля Алмамбетова добавила, что полная модернизация проводится впервые за более чем 40 лет. Пока на бульваре установлено временное освещение.

Напомним, в апреле мэрия демонтировала исторические фонари на бульваре. Сначала там сообщили, что их отреставрируют, потом стало известно, что взамен них хотят установить новые. После возмущения общественности муниципалитет пообещал установить назад исторические тумбы фонарей. Бишкекчанка, известный кинематографист Мария Абакирова обратилась с заявлением в прокуратуру, в котором потребовала вернуть на бульвар Эркиндик исторические фонарные столбы.