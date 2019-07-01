Девочек, которые пытались ночью сбежать к отцу в Ош, хотят определить в детдом

Аппарат омбудсмена КР просит столичные власти предоставить защиту и государственное обеспечение двум несовершеннолетним девочкам, которые пытались ночью уехать к отцу в Ош. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, выяснилось, что отец девочек уже более полугода проживает не в Ошской области, а в Бишкеке, но за это время ни разу не пожелал встретиться с ними. Кроме того, у него нет постоянной работы и он злоупотребляет спиртными напитками. Его родная сестра, от которой сбежали девочки, отказывается от дальнейшего содержания и воспитания его детей.

В данное время девочки находятся в одном из оздоровительных лагерей, путевки в который выделены в результате взаимодействия сотрудников аппарата омбудсмена КР и представителей Центра реабилитации беспризорных детей и молодежи при мэрии Бишкека (ЦРДиМ).

«Аппарат омбудсмена КР обращается к депутатам Бишкекского городского кенеша, а также к мэрии столицы с просьбой рассмотреть возможность и принять положительное решение по обеспечению государственной защиты и предоставлению достойных условий проживания для этих несовершеннолетних девочек в одном из государственных детских учреждений (детском доме)», — отмечают в ведомстве.

Напомним, 20 июня примерно в 21.00 на телефон горячей линии «115» института омбудсмена КР поступил звонок от водителей такси. Они сообщили, что к ним обратились две несовершеннолетние девочки (7 и 11 лет) с просьбой отвезти их к отцу, проживающему в Ошской области. На место сразу выехала заместитель акыйкатчи Гульнара Жамгырчиева, выполняющая функции детского омбудсмена. Девочек временно определили в ЦРДиМ.