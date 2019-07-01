Штаб по привлечению Алмазбека Атамбаева к ответственности создал Нариман Тюлеев

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев решил создать штаб по привлечению бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева к ответственности. Он подчеркивает, что действовать штаб будет исключительно в рамках закона. Об этом Нариман Тюлеев сообщил на своей странице в Facebook.

Бывший градоначальник столицы пояснил, что этот штаб не имеет никакого политического окраса, не преследует интересы ни одной из сторон.

«Мы не за власть и Сооронбая Жээнбекова и не против Алмазбека Атамбаева. В связи с этим призываю лично экс-президента Кыргызской Республики Розу Отунбаеву, все политические силы, неравнодушных граждан и всех остальных показать истинное отношение народа к разрушительной деятельности Атамбаева, который отрицает все нормы Конституции и законов Кыргызской Республики, сеет межрегиональную вражду, распространяя фейковые слухи про некий южный спецназ, угрожает оружием правоохранительным органам и прикрывается группой сторонников», — написал Нариман Тюлеев.

Мы лишь за строгое следование букве и духу закона, деятельность штаба будет глубоко аполитична и направлена лишь на соблюдение законности. Нариман Тюлеев

Напомним, Наримана Тюлеева приглашали в Генеральную прокуратуру в связи с его заявлением о том, что он давал Алмазбеку Атамбаеву на избирательную кампанию $500 тысяч. Заявление Тюлеева рассмотрели члены специальной депутатской комиссии по лишению Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Однако генпрокурор Откурбек Джамшитов, комментируя доводы комиссии, отметил — Нариману Тюлееву следует решить финансовый вопрос с Алмазбеком Атамбаевым в гражданском порядке.