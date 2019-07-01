В жилмассиве «Чон-Арык» заканчивают строить канализацию

В столичном жилмассиве «Чон-Арык» заканчивается строительство магистральной канализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, центральная канализация пройдет по улицам Береговой и Чодронова.

«В общей сложности в жилмассиве проложено более двух километров канализационных труб. Работы начались в конце прошлого года и будут завершены до конца июля», — отметили в мэрии.

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Общая стоимость проекта 6,37 миллиона сомов, работы профинансированы из городского бюджета. В перспективе магистральные канализационные сети будут также проложены на улице Кожобергенова.

В мэрии отметили, что впервые в верхней зоне столицы ведутся работы по прокладке центральной канализации.