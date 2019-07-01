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Общество

Без команды сверху. В Иссык-Кульском районе запустят проект «Умная школа»

В Иссык-Кульском районе местные власти запускают проект «Умная школа». Об этом 24.kg рассказал аким Дамир Иманалиев.

По его словам, помогут с реализацией российские партнеры. «Проект охватит все 30 школ в районе и, что самое важно, платформа российской компанией предоставляется бесплатно. Мы не стали ждать команды сверху, раз год объявлен президентом Годом поддержки и развития регионов, решили начать действовать», — пояснил Дамир Иманалиев.

Смысл заключается в том, что родители учеников смогут через свои смартфоны отслеживать успеваемость детей, то есть смотреть их дневники и учительский журнал.

Дамир Иманалиев

Он добавил, что запускается и проект «Умный садик». Родители малышей смогут в режиме онлайн посмотреть, чем занимается их ребенок, как с ним обращаются воспитатели и нянечки. 
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