21:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Военнослужащий Нацгвардии установил рекорд в забегах на длинные дистанции

Военнослужащий Национальной гвардии Кайрат Рапиев стал рекордсменом Азии в забегах на длинные дистанции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Уточняется, что марафон длился 43 часа 55 минут 34 секунды. За это время военнослужащий пробежал 374 километра.

«Ультрамарафонский забег стартовал 26 июня в городе Балыкчи и финишировал 28 июня в Чолпон-Ате. Свой забег Кайрат Рапиев посвятил пропаганде службы в Вооруженных силах, здорового образа жизни и 27-й годовщине образования Национальной гвардии. Рапиев не делал остановок на сон и прием пищи. В дальнейших планах гвардейца попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Действующий рекорд составляет 560 километров. По всему маршруту военнослужащего сопровождала медицинская машина с врачом», — сообщили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что сегодня начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев встретился с гвардии старшим сержантом Кайратом Рапиевым и вручил ему медаль «За отличие в воинской службе» II степени.
Ссылка:
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Суицид военного в Баткене. Предсмертную записку направили на экспертизу
Опять суицид. В Баткене повесился сержант Нацгвардии
Годовщину образования Нацгвардии Кыргызстана отметили турниром по регби
Солдат Нацгвардии вскрыл трансформатор аэропорта «Манас». Подробности
Солдат Нацгвардии хотел украсть металл из трансформатора, но получил удар током
Нацгвардия организовала обед в доме престарелых и вручила подарки сиротам
После задержания с наркотиками «пантеровца» Нацгвардия пока никого не наказала
Эксперты нашли в анализах задержанного офицера спецназа «Пантера» наркотики
На благотворительном забеге в Бишкеке соберут деньги на подарки для детей с ВИЧ
Национальная гвардия Кыргызстана открыла двери для всех желающих
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Кой-Таше. Что сейчас происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Сторонники Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше, день четвертый. В&nbsp;меню&nbsp;&mdash; плов Сторонники Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше, день четвертый. В меню — плов
Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на&nbsp;публике. В&nbsp;Кой-Таше Абдиль Сегизбаев впервые после отставки появился на публике. В Кой-Таше
Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с&nbsp;заявлением Лишение неприкосновенности Атамбаева. Роза Отунбаева выступила с заявлением
Бизнес
MegaCom вновь удостоен звания &laquo;Лучший налогоплательщик&raquo; MegaCom вновь удостоен звания «Лучший налогоплательщик»
Скидка 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом магазине O!Store Скидка 20 процентов на аксессуары в новом магазине O!Store
Аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; принял первый в&nbsp;летнем туристическом сезоне рейс из&nbsp;Алматы Аэропорт «Иссык-Куль» принял первый в летнем туристическом сезоне рейс из Алматы
&laquo;Умные лекарства&raquo; не&nbsp;только продлевают жизнь, но&nbsp;и&nbsp;повышают ее&nbsp;качество «Умные лекарства» не только продлевают жизнь, но и повышают ее качество