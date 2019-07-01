Военнослужащий Нацгвардии установил рекорд в забегах на длинные дистанции

Военнослужащий Национальной гвардии Кайрат Рапиев стал рекордсменом Азии в забегах на длинные дистанции. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

Уточняется, что марафон длился 43 часа 55 минут 34 секунды. За это время военнослужащий пробежал 374 километра.

«Ультрамарафонский забег стартовал 26 июня в городе Балыкчи и финишировал 28 июня в Чолпон-Ате. Свой забег Кайрат Рапиев посвятил пропаганде службы в Вооруженных силах, здорового образа жизни и 27-й годовщине образования Национальной гвардии. Рапиев не делал остановок на сон и прием пищи. В дальнейших планах гвардейца попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Действующий рекорд составляет 560 километров. По всему маршруту военнослужащего сопровождала медицинская машина с врачом», — сообщили в Генштабе.

В ведомстве отметили, что сегодня начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев встретился с гвардии старшим сержантом Кайратом Рапиевым и вручил ему медаль «За отличие в воинской службе» II степени.