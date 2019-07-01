2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

2.00-19.00 — жилмасив «Кок-Джар» (улицы Ой-Терскен, Куйручук, Жени-Жок, Босого, Шоокум, Чар, Кок-Джар);

9.00-12.00 — улица Ибраимова, 28;

9.30-17.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Ыссык-Кол, Кара-Жигач, Чок-Тал), Арча-Бешик (улицы Тогуз-Тутун, Узун-Булак, Баба-Ата);

9.30-11.30 — 8-й микрорайон, 16-20;

9.00-18.00 — жилмассивы «Тынчтык», «Красный строитель» (улицы Чон-Курганская, Рабочая, Бельская, Гончарная), улица Боконбаева, 182, отрезки улиц Байтика Баатыра, Тыныстанова, Киевской, проспекта Чуй;

9.30-19.00 — отрезок улицы Кольбаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Абая, улица Бейшеналиевой, 31;

9.30-18.00 — отрезки улиц Минина, Горького, Оренбургской, Кулатова, проспекта Айтматова;

10.00-18.00 — жилмассив «Учкун» (улицы Аксы, Чымындык, Уч-тулга), Ак-Тилек (улицы Мажурум-Тал, Чалдыбар, Жерге-Тал).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Парковая, Токтогула), Нижняя Ала-Арча (улицы Полевая, Киргизская, Луговая, Солнечная, Чагая, Фрунзе, Коллекторная), Лебединовка (улицы Мичурина, проспект Ленина, «Городок энергетиков»), Кашка-Суу, Малиновка, Байтик;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улица Исмаила), Новопавловка (улицы Школьная Репина), Джаны-Джер (улицы Садовая, Свободы, Советская), Кун-Туу (улицы Садовая, Иманалиева, Молдосан, Спортивная, переулок Больничный), Сокулук (улицы Фрунзе, 40 лет Победы), Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Чмыря, Спортивная, Комсомольская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица 50 лет Киргизии, 146; городок АДСК), Александровка (улица Школьная), Спартак (улица Ленина);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Полтавка (улица Партизанская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Атая, Чкалова), Уч-Эмчек (улицы Бектур уулу Суйуркула).

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — село Кичи-Орукту, Алабаш, Тура-Суу.

8.00-15.00 — села Жон-Булак, Балтабай, Ырдык, Конкино, Чырак, Кабак, Жети-Огуз, Шалба, Ан-Остон.

8.00-13.00 — город Балыкчи (частично).

4 Ошская область