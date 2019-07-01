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Общество

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт строят надземный пешеходный переход

На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт идет строительство надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорог.

По ее данным, переход строится на 63-м километре.

«Все бетонные и земляные работы завершены, идет монтаж конструкций надземного пешеходного перехода», — отметили в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что в Чуйском районе одноименной области запланировано асфальтирование на автодорогах Орловка — Маданият — Шамшы (1 км) и Кенбулун — Винсовхоз (1 км).

Завершен ямочный ремонт на автодорогах Орловка — Маданият — Шамшы, Токмак — Кошой, Токмак — Шамшы — Туюк и Кант — Чуйский мост.
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