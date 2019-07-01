Устрою на хорошую работу. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве женщину. Она предлагала «купить» руководящие должности курортных заведений. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, подследственная упоминала об обширных связях и предлагала свои услуги в назначении на руководящие должности в пансионатах. При этом она заявляла, что за требуемую сумму реально может помочь занять пост директора санатория в курортной зоне.

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В конце июня 2019 года в УВД Первомайского района обратилась 40-летняя заявительница с жалобой, что ее знакомая обманным путем, войдя в доверие, завладела $28 тысячами, но не исполнила свои обязательства. «Указывается, что аферистка рассказывала о своих знакомых высокопоставленных лицах и обещала помочь получить место директора престижного санатория», — отмечает МВД.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Проводится досудебное расследование. Пожаловался на подозреваемую в финансовой афере еще один мужчина. Он указал, что малознакомая женщина взяла у него $30 тысяч, пообещав устроить его родственника в санаторий директором.

По подозрению в совершении преступления задержана уроженка Ошской области, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Она водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.