Устрою на хорошую работу. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве женщину. Она предлагала «купить» руководящие должности курортных заведений. Об этом сообщает МВД.
По данным ведомства, подследственная упоминала об обширных связях и предлагала свои услуги в назначении на руководящие должности в пансионатах. При этом она заявляла, что за требуемую сумму реально может помочь занять пост директора санатория в курортной зоне.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Проводится досудебное расследование. Пожаловался на подозреваемую в финансовой афере еще один мужчина. Он указал, что малознакомая женщина взяла у него $30 тысяч, пообещав устроить его родственника в санаторий директором.
По подозрению в совершении преступления задержана уроженка Ошской области, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за мошенничество. Она водворена в ИВС ГУВД Бишкека. Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.