Цифра дня. В 58 селах Кыргызстана появится питьевая вода

В 58 селах Кыргызстана появится система водоснабжения. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента питьевого водоснабжения и водоотведения при Госстрое Аскарбек Токтошев.

По его словам, перед ведомством поставлена задача — решить вопрос обеспечения питьевой водой в течение пяти лет в 584 селах страны.

«Разработана стратегия развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов КР до 2026 года. На начало ее реализации количество сел было 653. За полтора года решили вопрос в 69 селах», — отметил Аскарбек Токтошев.

В 2019-м Госстрой планирует построить систему еще в 58 селах как за счет республиканского бюджета, так и за счет международных финансовых институтов и благотворительных фондов.

«Из республиканского бюджета системы водоснабжения построят в 44 селах. В 12 селах республики — по линии международных финансовых институтов и в 2 селах — на средства благотворительных фондов», — добавил глава департамента.