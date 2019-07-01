Суд над экс-мэрами. Потерпевшим признана ТНК «Дастан»

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В ходе судебного заседания в качестве потерпевшего допрошен начальник юротдела ТНК «Дастан». Он рассказал, что сумма материального ущерба по эпизоду о закупке взрывателей составила $470 тысяч.

«Эта сумма образовалась из разницы по договору между ТНК «Дастан» и украинской компанией, а также между ТНК «Дастан» и «Дастан инженеринг». Ущерб на сегодня не возмещен. «Дастан» закупал у «Туризмаш» изделия по цене $180. При этом был заключен договор между ТНК «Дастан» и «Дастан инженеринг» на $6 тысяч 600», — сказал потерпевший.

По какой цене ранее закупались аналогичные изделия, он не ответил.

На вопрос о том, имеются ли претензии, потерпевший тоже не смог дать ответа.

«Нас признали потерпевшими», — сказал представитель корпорации.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.