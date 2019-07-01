Суд оправдал милиционеров, обвиняемых в вымогательстве и хранении наркотиков

Первомайский районный суд Бишкека оправдал бывших сотрудников ГУВД столицы, обвиняемых в вымогательстве взятки и незаконном хранении наркотиков. Об этом 24.kg сообщил старший помощник прокурора Первомайского района Мирлан Сооронкулов.

По его словам, один из обвиняемых сначала заставлял мужчину признаться в том, что у него найдены наркотики, а затем стал вымогать $8 тысяч. Второй милиционер обвиняется в незаконном хранении наркотиков — они были обнаружены у него при задержании по этому делу.

«Один из обвиняемых доставил потерпевшего в ГУВД Бишкека, а затем избил его. Милиционер требовал написать объяснительную о том, что у мужчины найдены 50 спичечных коробков с наркотиками. Потерпевший отказался, а Б.К. потребовал $8 тысяч, чтобы не возбудить сфабрикованное дело. Обоих милиционеров задержали, когда они приехали домой к потерпевшему. В ходе обыска у одного из правоохранителей были обнаружены наркотики», — сказал Мирлан Сооронкулов.

Он отметил, что решение будет обжаловано в Бишкекском городском суде.