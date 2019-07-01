Граффити с балбалами в Боомском ущелье закрасили краской

В Боомском ущелье закрасили граффити с балбалами. Об этом на своей странице в Facebook сообщил инициатор Мирлан Атакозу-теги.

По его словам, потрачено 20 тысяч сомов на краску, чтобы без граффити сделать голубую стену. По мнению Мирлана Атакозу-теги, граффити несли негативный посыл для кыргызов.

Отметим, что граффити в Боомском ущелье появилось летом 2015 года. Оно стало самым большим в Центральной Азии, заняв площадь 700 квадратных метров. Сделано это руками участников VII международного фестиваля BASICOLORS из Кыргызстана, Казахстана, Германии и Швейцарии. В августе 2015-го активисты скандального движения «Кырк чоро» испортили граффити.