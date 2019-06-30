Алмазбек Атамбаев не боится за безопасность своих сторонников

Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев традиционно вышел к своим сторонникам.

На вопрос журналистов, не боится ли он за безопасность своих сторонников в случае штурма, Алмазбек Атамбаев ответил, что силовики будут штурмовать место, где их нет.

«Сторонники здесь (недалеко от самого дома Атамбаева), а захват будет в другой стороне. Оно отсечено от того места, где Атамбаев. Не переживайте, я всегда думаю о простых людях. Речь идет о безопасности всей страны», — сказал Алмазбек Атамбаев.