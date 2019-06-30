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Общество

Алмазбек Атамбаев не боится за безопасность своих сторонников

Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев традиционно вышел к своим сторонникам.

На вопрос журналистов, не боится ли он за безопасность своих сторонников в случае штурма, Алмазбек Атамбаев ответил, что силовики будут штурмовать место, где их нет.

«Сторонники здесь (недалеко от самого дома Атамбаева), а захват будет в другой стороне. Оно отсечено от того места, где Атамбаев. Не переживайте, я всегда думаю о простых людях. Речь идет о безопасности всей страны», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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