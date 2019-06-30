Советник Сооронбая Жээнбекова подал в отставку и перешел на сторону Атамбаева

Советник президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Айбек Азыранкулов сегодня прибыл в село Кой-Таш, к дому Алмазбека Атамбаева и заявил журналистам, что подал в отставку.

Фото СДПК. Айбек Азыранкулов слева от Алмазбека Атамбаева.

Он добавил, что полностью поддерживает бывшего главу государства. По словам Айбека Азыранкулова, все должно быть в рамках закона.

«Я вижу возмущение народа. Я был в партии СДПК с 2006 года. Мы все были в одной большой команде. Своей отставкой я выражаю личную позицию», — сказал он.

Советник Сооронбая Жээнбекова добавил, что уже написал заявление об отставке.

Алмазбек Атамбаев, традиционно вышедший вечером к своим сторонникам, не скрывал радости.

«Я очень рад. Если советник Жээнбекова понимает, что страна пошла в неправильном направлении... Это человек, который при мне, наоборот, остался без работы. Он переступил через свои обиды», — сказал Алмазбек Атамбаев и вновь посетовал, что многие из его ближайшего окружения предали.

Айбек Азыранкулов был депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва, полпредом правительства в Чуйской области, министром труда, миграции и молодежи.