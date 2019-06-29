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Общество

Алмазбек Атамбаев рассказал, на чьи деньги построил дом в Госрезиденции

Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев вышел к своим сторонникам в селе Кой-Таш и ответил на вопросы журналистов.

Сотрудники СМИ поинтересовались, что будет с его домом в Госрезиденции, который он отстроил.

«Я его передал на баланс государства. Поливали же некоторые, и старались журналисты. Это государственный дом. Там Сооронбай заселится или брат его, или Раим-миллион. Я сразу строил для государства. По закону экс-президенту положен там дом. Я сам его построил на свои деньги. У меня есть фонд президентский. Все, что там есть, мебель, посуду, я все передал государству. И теперь, наверное, будут проверять, все ли я передал. Я нашел средства не из бюджета. Там есть и моей супруги деньги, и моих друзей», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Следом он добавил, что уверен — в душе его все поддерживают, но вот страна не столько за ним пойдет, а против семейно-кланового мафиозного правления. «Мне власти не надо. Нужна была бы власть, я бы не ушел», — заключил Алмазбек Атамбаев.

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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