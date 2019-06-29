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Общество

Алмазбек Атамбаев рассказал, почему не назовет имена поддерживающих его людей

Алмазбек Атамбаев сегодня традиционно вышел вечером к своим сторонникам, которые находятся возле его дома в селе Кой-Таш.

Журналисты поинтересовались у бывшего президента страны, кто из политиков его поддерживает. Он не стал отвечать на вопрос, объяснив, что поддерживающих его могут посадить, если он назовет имена.

«Омурбек Токтогулович [Бабанов] мне еще не звонил. Многие люди мне звонят, поддерживают. Но власть их запугала этими посадками просто. Наши люди, наша элита оказались к этому не готовы. В отличие от простых людей у них какой-то страх. Еще раз повторяю, в отличие от Бакиевых, которые убивали, они [нынешние власти] стали сажать тех, кто им не нравится. А те, кто им нравится, будь он хоть супер коррупционер, они их, наоборот поднимают. Но это долго не может продолжаться в нашей стране», — сказал Алмазбек Атамбаев.

24.kg
Фото 24.kg

Напомним, парламент снял неприкосновенность с экс-президента Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.

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