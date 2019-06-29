МВД предлагает повысить скоростной режим на участках международных трасс

Министерство внутренних дел предлагает повысить скоростной режим до 110 километров в час на отдельных участках международных трасс. Проект постановления правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения вынесен на общественное обсуждение.

В МВД отмечают, что проект постановления правительства разработан для увеличения пропускной способности участков автомобильных дорог международного значения при возможности увеличения скоростного режима на них до 110 километров в час. В ведомстве подчеркнули, что актуальность проекта вызвана активным ростом требований по повышению транспортной подвижности населения, а также интенсивным насыщением парка транспортных средств высокоскоростными машинами, отвечающих современным требованиям по конструктивной безопасности.

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«За последние годы в республике проведена реконструкция автомобильных дорог международного значения. На отдельных участках автомобильных дорог установлены раздельные дорожные ограждения, разделяющие транспортные потоки, благодаря чему сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, таких как выезд на полосу встречного движения. Поэтому для увеличения пропускной способности автомобильных дорог необходимо рассмотреть вопрос о повышении скорости для легковых автомобилей на отдельных участках автомобильных дорог, где дорожные условия позволяют обеспечить безопасное движение», — говорится в справке-обосновании к документу.

МВД предлагает дополнить действующие Правила дорожного движения нормой о том, что «по решению уполномоченного государственного органа в сфере транспорта и дорог, по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения может разрешаться повышение скорости для легковых автомобилей, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью».