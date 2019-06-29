13:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

МВД предлагает повысить скоростной режим на участках международных трасс

Министерство внутренних дел предлагает повысить скоростной режим до 110 километров в час на отдельных участках международных трасс. Проект постановления правительства о внесении изменений в Правила дорожного движения вынесен на общественное обсуждение.

В МВД отмечают, что проект постановления правительства разработан для увеличения пропускной способности участков автомобильных дорог международного значения при возможности увеличения скоростного режима на них до 110 километров в час. В ведомстве подчеркнули, что актуальность проекта вызвана активным ростом требований по повышению транспортной подвижности населения, а также интенсивным насыщением парка транспортных средств высокоскоростными машинами, отвечающих современным требованиям по конструктивной безопасности.

Читайте по теме
Нас мало гибнет на дорогах? Депутаты предлагают повысить скоростной режим

«За последние годы в республике проведена реконструкция автомобильных дорог международного значения. На отдельных участках автомобильных дорог установлены раздельные дорожные ограждения, разделяющие транспортные потоки, благодаря чему сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, таких как выезд на полосу встречного движения. Поэтому для увеличения пропускной способности автомобильных дорог необходимо рассмотреть вопрос о повышении скорости для легковых автомобилей на отдельных участках автомобильных дорог, где дорожные условия позволяют обеспечить безопасное движение», — говорится в справке-обосновании к документу.

МВД предлагает дополнить действующие Правила дорожного движения нормой о том, что «по решению уполномоченного государственного органа в сфере транспорта и дорог, по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения безопасности дорожного движения может разрешаться повышение скорости для легковых автомобилей, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью».
Ссылка:
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Google ускорит мобильный Интернет до скорости света
Скорость Интернета. Кыргызстан между Бангладеш и Ямайкой
Пользователи Интернета нашли самого быстропечатающего на клавиатуре человека
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Кой-Таше. Что сейчас происходит в&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева Ситуация в Кой-Таше. Что сейчас происходит в доме Алмазбека Атамбаева
Второе за&nbsp;неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с&nbsp;заявлением Второе за неделю. Алмазбек Атамбаев вновь выступил с заявлением
Нужно&nbsp;ли привлекать к&nbsp;уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева? Опрос Нужно ли привлекать к уголовной ответственности Алмазбека Атамбаева? Опрос
Возле дома Алмазбека Атамбаева собрались всадники на&nbsp;лошадях Возле дома Алмазбека Атамбаева собрались всадники на лошадях
Бизнес
Выиграйте до&nbsp;100 тысяч сомов в&nbsp;викторине от&nbsp;MegaCom Выиграйте до 100 тысяч сомов в викторине от MegaCom
Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom Оплата коммунальных услуг без очередей через терминалы MegaCom
Сэкономьте 1&nbsp;тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения Сэкономьте 1 тысячу 500 сомов при подключении цифрового телевидения
Международный аэропорт &laquo;Иссык-Куль&raquo; торжественно принял первый рейс из&nbsp;Оша Международный аэропорт «Иссык-Куль» торжественно принял первый рейс из Оша