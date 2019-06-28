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Общество

В Бишкеке из ГОМ-5 сбежал задержанный за кражу

В Бишкеке из камеры изолятора ГОМ-5 сбежал задержанный за кражу. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 26-летний Эрмек Бактыяр уулу сбежал вчера, 27 июня.

«Он уроженец Лейлекского района Баткенской области. До задержания проживал в Бишкеке. Вчера он был доставлен из СИЗО-1 в ГОМ-5 для проведения следственных мероприятий. Как ему удалось сбежать — неизвестно», — сообщили редакции.

Всех, кто владеет хоть какой-то информацией о местонахождении сбежавшего, просят позвонить по номерам: 0312563248, 0312670103 или 102.
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