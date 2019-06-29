В некоторых районах Бишкека на два дня отключат газ

В некоторых районах Бишкека 2-4 июля не будет газа. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

1-3 июля газ отключат абонентам, проживающим в районе переулков Буурдинского — Темировского — Кеминского — БЧК;

Темировского Кеминского БЧК; 2-3 июля — абонентам, проживающим в районе: ул. 8-я Линия – 9-я Линия – переулок Охотский – переулок Вологодский.

абонентам, проживающим в районе: ул. 8-я Линия – 9-я Линия – переулок Охотский – переулок Вологодский. 3-4 июля — абонентам в районе, ограниченном улицами Орозбекова – Боталиева – Тоголока Молдо – Щербакова.

Здесь произведут обрезку участка действующего надземного газопровода.

Филиал «Бишкекгаз» ОсОО «Газпром Кыргызстан» приносит извинения за причиненные неудобства.