В Бишкеке 15 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 2 минут. Воздух прогреется до +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улица Ауэзова), «Ак-Тилек», «Келечек» (15-я улица), улица Токтогула, 77, отрезки улиц Кулатова, Горького;

9.30-13.00 — отрезки улиц Ибраимова, Московской, Гоголя;

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Ысык-Кол, Кара-Жыгач, Толстого, Чок-Тал, Конорчок), улица Чуй, 194;

9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Маяковского, Коллективной, переулки Керченский, Зайсанский, Нерченский, Амурский, Читинский, жилмассив «Ак-Тилек-2»;

9.00-18.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Тыныстанова, Туголбай-Ата, Чуйкова, Абдрахманова, жилмассив «Мурас-Ордо».

Памятные даты

Образовано ОАО «Государственная ипотечная компания»

В целях обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в Кыргызской Республике, а также создания условий для принятия и реализации государственной программы по обеспечению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования постановлением правительства от 15 июля 2015 года образовано открытое акционерное общество «Государственная ипотечная компания».

Привлечение финансирования с целью обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в КР, которое будет способствовать развитию доступного жилья.

Основан Twitter

Фото из интернета

Социальная сеть для микроблогинга Twitter основана в 2006 году коллективом сотрудников компании Odeo во главе с Джеком Дорси, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Идея создания такого сервиса пришла в голову Дорси в 2000-м, когда тот активно занимался разработкой программного обеспечения для диспетчерских и логистических служб.

Twitter быстро завоевал популярность. Сегодня насчитывается более 300 миллионов пользователей.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Нурканбек Турсунбаев

Родился 15 июля 1940 года в селе Чаек. Заслуженный артист КР, мелодист-композитор, поэт.

Сочиняет музыку, импровизирует на 14 музыкальных инструментах. Актер Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова, многожанровый талант. С 1966-го — член Союза театральных деятелей, кинематографистов, композиторов СССР, Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики.

Фото из интернета. Нурканбек Турсунбаев

Нурканбек Турсунбаев сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням, многие завоевали призы на союзных, республиканских и международных конкурсах.

Большой вклад внес в развитие кыргызского циркового искусства. Автор более 500 лирических, патриотических стихов.

Как киноактер сыграл в более 15 фильмах, снятых киностудиями России, Кыргызстана, Казахстана. Участвовал в дубляже более 300 кинолент.

В течение 50 лет воспитал не одно поколение музыкантов и актеров.

У кого намечается той

Мураталы Тагаев



Родился 15 июля 1978 года. Мэр Джалал-Абада.

Куда сходить

Культура

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