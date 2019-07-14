В Бишкеке 14 июля без осадков. День уменьшился до 15 часов 4 минут. Воздух прогреется до +37 градусов.
Памятные даты
Подписан закон о биометрической регистрации граждан КР
14 июля 2014 года президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон «О биометрической регистрации граждан Кыргызской Республики».
Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по сбору, обработке, хранению и использованию биометрических данных граждан Кыргызской Республики, актуализации и защите базы биометрических данных.
Воскресенье в Российской империи объявлено официальным выходным днем
Первые попытки формирования рабочего законодательства предпринимались в Российской империи еще во времена царствования Александра III, однако в целом условия труда и быта рабочих конца XIX века оставались крайне тяжелыми.
Острота рабочего вопроса и нежелание правительства что-то в нем менять отозвались проведением серии стачек. Правительство, испугавшись размаха забастовок, пошло на уступки. 14 июля 1897 года рабочий день был ограничен 11,5 часа, а воскресенье объявлено обязательным выходным днем.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт и прозаик Мар Алиев
14 июля 1932 года в селе Кочкорка Нарынской области родился поэт и прозаик Мар Алиев.
Он работал библиотекарем, врачом-эпидемиологом, врачом-бактериологом. Позже Алиева назначили ответственным секретарем медицинского журнала «Ден соолук», с 1970 года он — главный редактор издания.
Первая книга Мара Алиева — сборник рассказов «Айнектеги жазуу» («Надпись на стекле») издана в 1963 году. Автор нескольких поэтических сборников.
Заслуженный работник здравоохранения Киргизской ССР, отличник здравоохранения СССР.
Ушел из жизни 10 апреля 2010 года.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева — несколько экспозиций.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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