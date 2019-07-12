В Бишкеке 12 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 7 минут. Воздух прогреется до +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек, Чалдыбар, Ак-Шоокум, Дзержинского), «Арча-Бешик» (улицы Баба-Ата, Чапаева), улицы Токтогула, дом № 57, отрезки улиц Оренбургской, Кулатова;

9.00-17.00 — улица Ибраимова, дом № 61, улица Чуй, дом № 194;

9.30-15.00 — жилмассив «Токольдош» (улицы Кийизбаевой, Балтийская);

9.00-11.00 — отрезки улиц Московской, Исанова;

12.00-15.00 — жилмассив «Мурас-Ордо».

до 12 июля — в районе Западного автовокзала, ограниченном улицами Куренкеева — Малышева — переулками Илийским — Беломорским — БЧК — рекой Ала-Арчой — улицами Биримдик — Можайского — Саадаева — Ак-Тилек — Дорожной — Карагачевой — Дачной — жилыми массивами «Колмо», «Салам-Алик» и «Щербакова», 7-й микрорайон, 28, по проспекту Жибек Жолу, на улицах Алма-Атинской, БЧК, в переулке Табачном, Суюмбаева, Авангардном.

Памятные даты

Международный день фотографа

Фото из интернета

Образ и деяния святой Вероники послужили тому, что ее почитают как покровительницу фотографов и фотографии. Поэтому день ее памяти — 12 июля — любители и профессионалы отмечают как День фотографа.



Отмечать День фотографа в этот день решено еще и потому, что в этот день в 1854 году родился Джордж Истмен — основатель компании Kodak, сделавший «фотографию доступной всем».

Всемирный день бортпроводника

Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины — чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек — это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок.

Главная обязанность современного бортпроводника — обеспечивать безопасность пассажиров во время полета. Кроме того, стюарды и стюардессы делают все, чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно.

Люди, которые меняли мир

Родилась актриса Таттыбюбю Турсунбаева

Фото из интернета. Таттыбюбю Турсунбаева в фильме «Эхо любви» (1974)

12 июля 1944 года в селе Чаек Джумгальского района родилась актриса театра и кино, заслуженная артистка Киргизской ССР Таттыбюбю Турсунбаева.

Выступала на сцене Кыргызского государственного драматического театра, сыграла около 100 ролей. Много и плодотворно работала в кино — снялась в фильмах «Тополек мой в красной косынке», «Восхождение на Фудзияму», «Материнское поле», «Пираты XX века» и многих других.

В 1971 году режиссер Толомуш Океев пригласил Таттыбюбю на роль Уркуи в фильме «Поклонись огню».

Умерла 21 декабря 1981 года. В Бишкеке в 2014-м установлен бюст Таттыбюбю Турсунбаевой.

Родился режиссер Джали Соданбек

Фото из интернета

Родился 12 июля 1948 года в Нарыне. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, режиссерский факультет. Народный артист Кыргызстана, профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», преподает на кафедре «Кино и телевидение».

Джали Соданбек создал шесть полнометражных художественных фильмов: «Процесс», «Не ищи объяснения», «Дилетант», «Гибель во имя рождения», «Переполох», «Будь что будет».

В 1990 году его фильм «Гибель во имя рождения» в рамках Ванкуверского международного кинофестиваля показан в 14 крупнейших городах США и Канады.

Автор ряда документальных фильмов, из них «Из тьмы веков» и «Семья» куплены несколькими странами.

Родился профессор Омор Касымов

Фото из интернета

Родился 12 июля 1955 года в городе Фрунзе.

Омор Касымов — ученый-педагог, известный в республике, странах СНГ и дальнего зарубежья. Его научные исследования посвящены важнейшим проблемам окружающей и производственной среды, влияния процессов трудовой деятельности и условий труда на организм человека, продления жизни и работоспособности.

При его участии созданы интегрированные обучающие программы семейной медицины и общественного здравоохранения, которые внедрены в учебный процесс; разработаны новые образовательные технологии, создана система непрерывной подготовки и повышения квалификации медицинских работников с учетом современных требований к медицинскому образованию.

Автор более 220 научно-учебных работ, в том числе 14 монографий, сборников, 29 методических рекомендаций. Подготовил 21 кандидата и 12 докторов наук.

У кого намечается той

Людмила Проходова

Родилась 12 июля 1960 года. Заслуженная артистка КР.

Медер Ирсалиев