Лето в Кыргызстане. Как иностранцу добраться в страну

С наступлением лета в Кыргызстан приезжает все больше туристов. Многие из них предпочитают добираться в республику на самолетах. В Кыргызстан можно добраться из более чем 20 городов мира.

На сегодня в международные аэропорты ОАО «МАМ» выполняют регулярные рейсы 16 авиакомпаний: 3 отечественные и 13 иностранных. Маршруты перевозок охватывают страны СНГ, Азии и Ближнего Востока.

Динамика перевозок пассажиров растет, ведь ОАО «МАМ» открывает новые перспективные направления, а также увеличивает частоту полетов на существующих направлениях.

Кроме того, с 5 июля 2019 года откроется новый регулярный рейс по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа. Авиасообщение будет осуществлять авиакомпания Air Arabia (ОАЭ). Самолет будет летать четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Длительность перелета — около четырех часов.

С наступлением лета особое внимание уделяется возможности добраться до жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Для этого традиционно открываются специальные рейсы в международный аэропорт «Тамчи». В этом году рейсы будут совершаться из России, Казахстана, Узбекистана и Оша.

Международный аэропорт «Иссык-Куль» в селе Тамчи 23 июня 2019 года открыл туристический сезон. Первым прибыл самолет из Новосибирска. Российская авиакомпания S7 будет совершать один рейс в неделю — по воскресеньям.

Кроме того, 27 июня 2019 года аэропорт принял борт из Ташкента. Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» также будет осуществлять рейс один раз в неделю: по четвергам. 28 июня аэропорт принял рейсы из Оша и Алматы.

Авиакомпания Tez Jet будет осуществлять рейсы Ош — Иссык-Куль — Ош четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. А авиакомпания QAZAQ Air будет летать рейсом Алматы — Иссык-Куль — Алматы два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.