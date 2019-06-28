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Общество

Школьники Бишкека побывали на празднике выпускников «Алые паруса»

Школьники Бишкека — победители конкурса чтецов, отличники и активисты учебы — посетили легендарный праздник выпускников «Алые паруса», проводимый на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, возможность посетить праздник предоставил комитет по образованию Санкт-Петербурга в рамках межправительственного сотрудничества. ​

«Во время поездки учащиеся посетили Эрмитаж, Спас на крови, Петергоф, Государственный русский музей, Дворец Монплезир, Исаакиевский​ ​собор, Александровский парк и другие достопримечательности города-героя», — отметили в мэрии.
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