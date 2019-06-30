Неделя-24. Лишение неприкосновенности Атамбаева и странные идеи депутатов

Главное политическое шоу Кыргызстана последних месяцев завершилось — Жогорку Кенеш лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. Теперь дело за следствием, которому предстоит доказать выдвинутые против него обвинения, среди которых освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция. Остается недоигранным лишь эпилог этой пьесы — возможное задержание Алмазбека Атамбаева.

Тем временем в Кыргызстане начинается второй этап «Безопасного города», который охватит все регионы республики. Пока среди претендентов на его реализацию четыре компании — ALT Technology LLC, Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd, концерн радиостроения «Вега» и компания «Безопасность информационных систем». На втором этапе проекта планируется охватить аппаратно-программными комплексами 306 точек (266 стационарных и 40 передвижных).

И еще из хороших новостей — осенью начнут рекультивацию урановых хвостохранилищ в Майлуу-Суу. Все подготовительные работы в рамках программы ЕС «Экологическая реабилитация в Центральной Азии» завершены. Европейский банк реконструкции и развития в сентябре начнет проводить тендеры и заключать рабочие контракты. На рекультивацию потратят 30 миллионов евро. Еще 9 миллионов евро требуется на работы в Мин-Куше и Шекафтаре.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Алмазбек Атамбаев. Как затягивается петля

Фото СДПК. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

28 июня шестой созыв Жогорку Кенеша завершил очередной сессионный год. Парламентарии отправились на каникулы. Генеральной прокуратуре придется дальше самой разбираться с экс-президентом. Ранее глава ГП КР заявил, что Алмазбеку Атамбаеву можно предъявить обвинение в коррупции. Подробнее в материале «Лишение неприкосновенности Атамбаева. Лето перестает быть томным».

Бывший экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев практически повержен. Чтобы расправиться с ним, власти потратили немало времени и сил. Но что в итоге изменится в стране? Подробнее в материале «Все на Атамбаева. Чем власти пожертвовали ради победы над экс-президентом».

Алмазбек Атамбаев, у которого были все права возглавить оппозицию, теперь сбитый летчик. Но без оппозиции в любой стране никак. Именно она заставляет власть находиться в тонусе, быть конкурентоспособной, максимально оперативно реагировать на вызовы и быстрее принимать решения. Подробнее о том, кто может занять вакантное место основного оппонента власти в Кыргызстане, читайте в материале «Атамбаев — сбитый летчик. Кто теперь сможет оппонировать президенту».

Депутаты лишили большинством голосов Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента и неприкосновенности. За проголосовали 103 нардепа. Но есть еще один аспект. Сооронбай Жээнбеков присудил своим первым указом в качестве президента Алмазбеку Атамбаеву звание Героя Кыргызской Республики. Что теперь будет с ним? Подробнее в опросе «Лишение неприкосновенности Атамбаева. Судить Героя КР депутатам не стыдно».

Контрабандистам бояться нечего

Фото из интернета. Кыргызско-казахская граница

Правительство Кыргызстана продолжает делать вид, что ничего страшного в стране не происходит. Не пугают ни падение объемов налоговых поступлений, ни огромный поток неконтролируемого ввоза товаров в страну. И, судя по последним событиям, рассчитывать на оперативные меры не приходится. Подробнее в материале «Борьба с контрабандой. Когда правительство не видит очевидного».

«Безопасный город» ушел на второй круг

В 2020 году по второму этапу проекта «Безопасный город» запустят камеры видеофиксации нарушений ПДД. Аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. По предварительным подсчетам, проект оценивают в $24 миллиона 77 тысяч, но итоговая сумма будет известна лишь после оценки технических предложений. Подробнее в материале Юлии Костенко «Безопасный город». Кому достанется вторая фаза проекта».

Дым в головах парламентариев

Фото ГУОБДД МВД КР. В аварии на объездной трассе в районе ГЭС-5 погибли три человека

Неугомонным депутатам Жогорку Кенеша не дает покоя «Безопасный город». Народные избранники то и дело упрекают правительство, что оно получает сотни миллионов сомов за штрафы. Как альтернативу предлагают снизить ставки, то есть встать на сторону нарушителей и позволить им платить меньше за свою безалаберность. Очередную бредовую идею озвучил Сайдулла Нышанов. Подробнее в материале «Нас мало гибнет на дорогах? Депутаты предлагают повысить скоростной режим».

Пока президент на заседании комитета по промышленности и предпринимательству вещал о защите бизнеса, депутаты действовали наоборот. Они готовятся принять новый закон о защите населения от табака, который вводит фактически новый налог и вместо реальной борьбы с курением нанесет удар по малому бизнесу. Подробнее в материале «Депутаты Жогорку Кенеша продавливают сырой и сомнительный антитабачный закон».

Истории успеха кыргызстанцев

Фото Индиры Укуевой

Последние годы Индира Укуева живет между Москвой и Бишкеком. Утром прилетает в Кыргызстан, едет на рынок «Мадина» за швейной фурнитурой, а оттуда обратно в аэропорт. Она окончила Кыргызский государственный технический университет, но не смогла реализовать себя в Кыргызстане. Подробнее в материале «От маляра до бизнесвумен. Как кыргызстанка начала одевать женщин России».

Простому обывателю сложно представить, как работают способы увеличить капитал. В финансовой компании «Сенти» корреспондента 24.kg познакомили с пенсионером из Бишкека. За несколько лет он смог заработать 1 миллион сомов. По личным причинам наш герой не стал называть имени и фамилии. Подробнее в материале «От банкротства до миллиона. История успеха бишкекского пенсионера».

Битва за платную обочину

Фото 24.kg. Платная парковка на улице Шопокова

Власти Бишкека думают, как привести в порядок парковки в столице. Они планируют сделать стоянки платными, как несколько лет назад. По предварительным подсчетам, в бюджет города может поступить около 100 миллионов сомов. Эти средства планируют направить на развитие инфраструктуры столицы и покупку городского транспорта. Но не все так просто. Подробнее о ситуации в материале Марии Орловой «Платный паркинг, или Как власти Бишкека порядок на дорогах навести хотят».

Когда госипотека станет доступной

К Государственной ипотечной компании всегда было много нареканий. То и дело возникают проблемы с финансированием, из-за чего люди не могут обзавестись собственным жильем. ГИК не могла похвастать высокими результатами. Новая глава компании Элмира Абжапарова рассказала 24.kg, как намерена вывести ГИК из кризиса.

Сражения за свое Я

Приходилось ли вам испытывать дискомфорт в отношениях? Чувствовали ли вы, что партнер пытается навязать, вопреки вашим желаниям, свои? Доводилось ли слышать оскорбления, унизительные высказывания и вас же еще при этом обвиняли в том, что это вы спровоцировали своим поведением агрессию? Если да, то вы стали жертвой психологического насильника. Подробнее об этом в материале «Как не стать жертвой. Инструкция по борьбе с психологическими манипуляторами».

Красота Кыргызстана глазами читателей

Сегодня мы вновь посвятили выпуск нашей рубрики только югу Кыргызстана. Ведь лето — самое время для путешествий по республике. И ехать можно не только на Иссык-Куль. Подробнее — «Мгновения жизни. Узгенский рассвет и спокойная Токтогулка».

Как мэрия реагирует на жалобы горожан

Сложно представить ситуацию, когда хозяин, вместо того чтобы устранить какую-нибудь аварию в доме, ищет крайних. А вот мэрия Бишкека очень часто отвечает на сообщения «агентов 024», что выявленный ими недочет к зоне их ответственности не относится. Но рачительный хозяин заставил бы дефект устранить. Подробнее в материале «Городские проблемы. Когда муниципалитет решить не в силах».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На перекрестке улиц Киевской и Ибраимова сложно идти пешком, тротуар занимают машины

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Но зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».