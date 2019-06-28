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Общество

Минпросвещения России ищет учителей для работы в Кыргызстане

Министерство просвещения России открывает прием заявок учителей для работы в школах Кыргызстана на 2019/2020 учебный год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Планируется, что в новом учебном году общеобразовательные учреждения республики примут преподавателей русского языка и литературы, физики, математики, химии, биологии, информационных технологий и учителей начальных классов.

Педагогам гарантируют зарплату, жилье и медицинское страхование, возмещение транспортных расходов до места работы и обратно.

Отмечаем, что участие в проекте не прерывает педагогический стаж в соответствии с российским законодательством.

Педагогический стаж работы в школе должен составлять не менее пяти лет.
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