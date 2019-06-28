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Общество

В жайылском роддоме умер новорожденный

В Жайылском территориальном роддоме умер новорожденный. Об этом 24.kg сообщили в медучреждении.

Уточняется, что 25 июня в 21.22 в роддом поступила беременная женщина на сроке 38 недель. У пациентки было ожирение 3-й степени.

«Роды осложнились еще в первый период. Во втором периоде ей вкололи окситоцин для того, чтобы ускорить родовую деятельность. Женщина родила мальчика весом 4 килограмма 200 граммов. У ребенка было обвитие вокруг пуповины. Врачи провели реанимационные мероприятия, новорожденного перевели в палату интенсивной терапии. У младенца была большая голова, он родился в тяжелом состоянии», — сообщили в роддоме.

В медучреждении пояснили, что, по предварительным данным, ребенок умер от асфиксии, внутриутробного инфицирования 27 июня. Точный диагноз будет выставлен позже.
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