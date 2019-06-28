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Общество

Как в Кыргызстане отметят в 2019 году День государственного языка

Вице-премьер-министр Кыргызстана Алтынай Омурбекова провела совещание по организации и проведению праздничных мероприятий, приуроченных к 30-летию со дня принятия Закона «О государственном языке». Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В рамках празднования планируют провести научно-практическую конференцию, молодежные акции «Кел кыргызча сүйлөйлү», флешмобы, конкурсы эссе среди школьников о роли кыргызского языка в их жизни, конкурс среди соотечественников, проживающих в различных странах, и международный конкурс акынов «Айтыш-2019».

В программу празднования включен республиканский фестиваль «Ырдайлы кыргыз ырларын», где представители разных этносов и иностранные граждане исполнят песни на кыргызском языке.

Планируется пригласить иностранных звезд эстрады, исполняющих песни на кыргызском языке.

День государственного языка отмечают ежегодно 23 сентября в честь принятия в 1989 году Верховным советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».
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