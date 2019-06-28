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Общество

Более тысячи учителей отдохнут в ведомственном пансионате

Более тысячи школьных учителей смогут отдохнуть в ведомственном пансионате «Асыл», сообщили 24.kg в Министерстве образования и науки.

Оздоровительный комплекс расположен в селе Сары-Ой Иссык-Кульского района. Всего будет организовано 12 потоков каждый по 90 педагогов. Путевки выделяются по линии профсоюза, а также предусмотрены для передовых учителей, чьи школьники стали победителями конкурсов и олимпиад.

Место отдыха у педагогов появилось несколько лет назад. В правительстве решили отремонтировать здания комплекса «Асыл» и построить на его территории новый пятиэтажный оздоровительный центр на 400 мест для работников сферы образования.

На эти цели в республиканском бюджете предусматривали 300 миллионов сомов. Ремонтные работы имеющихся коттеджей завершены, а на каком этапе находится строительство нового корпуса, в ведомстве не уточнили.

Планировалось, что пансионат будет принимать отдыхающих круглый год.
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