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Общество

Парламент вызывает жалость у Алмазбека Атамбаева

«Мы видим, что парламент перепуган, мне их жалко», — заявил сегодня журналистам бывший президент Алмазбек Атамбаев.

Он объяснил, что жалость вызывает то, что парламентарии как сопли — куда их смахнут под носом, туда они и летят.

«Я не смотрел ни кто голосовал, ни прямую трансляцию. Мне это не интересно. К сожалению, хоть они и обижаются, парламент как сопли под носом. Мы видим, что парламент перепуганный. Мне их жалко. По Конституции у парламента и правительства намного больше полномочий, чем у президента. Я не успел передать АКС правительству, это должен был сделать Сооронбай Жээнбеков. Однако этот орган сделали оружием, они не убивали, как Бакиев, а сажают невиновных, таких как Кубанычбек Кулматов, Сапар Исаков, Дамир Мусакееев. Наша элита, как выразился Кожобек Рыспаев, перепугана», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что готов объединиться с любой силой, если у них хватит духа.
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