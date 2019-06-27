Алмазек Атамбаев: Легитимность Сооронбая Жээнбекова под большим вопросом



Сегодня, отвечая на вопрос журналистов, бывший президент Кырызстан Алмазбек Атамбаев заявил, что не признает нынешнюю власть Соороонбая Жээнбекова.



«Легитимность президента под большим вопросом», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Журналисты напомнили, что Сооронбай Жээнбеков — его ставленник. На это Алмазбек Атамбаев ответила так:

«Сам пророк говорил: я человек, и могу ошибиться. Я не пророк, я — Атамбаев. Да, в моем окружени были рузья Сооронбай Жээнбеков был одним, вторым был Иса Омуркулов. Оказывается, я не знаю человеческую сущность», — отметил Алмазбек Атамбаев.