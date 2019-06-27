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Общество

Алмазбек Атамбаев готов выйти на митинг с народом

Сегодня бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявил журналистам, что готов выйти на митинг со своими сторонниками. 

«Я всегда буду с народом. Почему я не должен туда ходить? Обязательно», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли он на допрос к следователю, если Райымбека Матраимова арестуют, бывший глава государства ответил, что он не доверяет властям.

«Во-первых, пусть сначала арестуют. Во-вторых, ни одному действию властей я не верю. Как проводится следствие, мы знаем. Это можно увидеть, сравнив дела Мусакеева и Матраимова», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что если у прокуратуры возникнут вопросы, они могут прислать их в письменном виде, и им ответят.

«Год назад мы вышли из правового поля. У меня есть адвокат. Если у прокуратуры будут вопросы, мы письменно им ответим. Но вы видите, что никаких решений не принимается. Больше года назад я сказал Ибраимову и Кулматову идти в суд, так как они невиновны, и вы видите, что происходит», — сказал Алмазбек Атамбаев.
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